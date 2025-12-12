落語家の立川志らくが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。師匠だった立川談志さんの指導について、ぶっちゃける一幕があった。この日の番組でイタリアで「脱獄の魔術師」と言われた男が４度目の脱走に成功したという記事が紹介され、ＭＣの垣花正に「脱獄つながりで聞きたいのは談志師匠のお弟子さんになった後、さすがに逃げ出したいと思ったことは？」