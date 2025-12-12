今月下旬の欠航が決まっていた、富山と中国・上海を結ぶ定期航空便について、来年1月のすべての便も欠航することがわかりました。中国東方航空の金沢支店によりますと、新たに欠航が決まったのは、来年1月の富山・上海便、13往復です。富山・上海便は現在、火曜、水曜、土曜の週3往復が定期運航されていますが、高市総理が台湾有事をめぐる発言をした後、今月17日の便の欠航が決まり、さらに今月23日から31日までの、合わせて5往復