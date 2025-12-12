その「一番」は、愛情？それとも呪い？自分の子や孫を「誰よりも特別」だと信じる義母に、悩まされる主人公夫婦。おゆうぎ会で、孫が主役でないと知ると「つまらない」と言い出して…。義母にとって、孫とは、子どもとは…？夫を「落ちこぼれ」と決めつける義兄と義母。夫家族の、外からの評価や順位に固執する歪んだ価値観にウンザリする主人公ですが…。「孫を一番にしたい」という義母の干渉はさらに激しくなります。それは愛情