東京・赤坂のビルで女性が刺されて重傷を負った事件で、東京地検は１２日、陸上自衛隊朝霞駐屯地所属の２等陸曹、大津陽一郎容疑者（４３）を殺人未遂罪で東京地裁に起訴した。起訴状では、大津容疑者は１１月１６日、港区赤坂の雑居ビル地下１階で、４０歳代女性の腹などを刃物で突き刺すなどしたとしている。