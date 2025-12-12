１１日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、高市早苗政権がガソリン減税などによる税収減の穴埋め財源として「超富裕層への課税強化」を検討していると伝えた。年間所得６億円以上の約２０００人が新たな対象となり、税収は数千億円程度増える見通しと伝えた。番組には「年間所得６億円を超える年もある人物」として個人投資家テスタ氏がインタビュー出演した。テスタ氏は「対象者が少なければ少ないほど多数決の理論では通りや