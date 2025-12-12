その年の世相を表す、毎年恒例の「今年の漢字」が12日午後2時過ぎに京都・清水寺で発表され、1位に「熊」が選ばれた。30周年を迎えた「今年の漢字」で、初めて選ばれた。続く2位は、「米」が、わずか180票差でランクインし、3位は、「高」が選ばれた。今年の漢字は「熊」12日午後、京都の清水寺で師走の風物詩「今年の漢字」が発表された。2025年はどの漢字が選ばれたのか――。発表を前に、街の皆さんに予想してもらうと「『高』