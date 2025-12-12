12日の県内は冬型の気圧配置となり、各地で断続的に雪が降りました。また、海上を中心に強い風が吹き、新潟地方気象台は高波や濃い霧の発生に注意を呼びかけています。防波堤に打ち寄せる白波。12日朝の佐渡市相川地区です。12日の県内は冬型の気圧配置の影響で海上を中心に強い風が吹きました。最大瞬間風速は佐渡市弾崎で26.3メートル、新潟市東区松浜で24.2メートルなどを観測。高波となった影響で佐渡汽船では12日