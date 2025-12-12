「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」男子は準々決勝を終え、ベスト4が出揃った。 昨年のチャンピオン・日本大学を96－87で破った第1シードの早稲田大学を筆頭に、白鷗大学、東海大学とシード校が順当に勝ち上がる中、もう1枠はグループステージから勝ち上がった日本経済大学が5連勝で初の準決勝進出を決めた。 その中で惜しくもチームは敗れて