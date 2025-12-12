東京都青梅市の「青梅鉄道公園」が、2026年3月21日（土）に「中央線・青梅線をはじめ鉄道の歴史を伝える学びの場」としてリニューアルオープンします。新たに加わる展示車両やお楽しみコンテンツなど、生まれ変わる「青梅鉄道公園」の魅力をご紹介します。「青梅鉄道公園」ってどんなところ？「青梅鉄道公園」は1962年、鉄道開業90周年事業として、当時の日本国有鉄道が青梅市・永山公園に開設した文化施設です。蒸気機関車や0系新