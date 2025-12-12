35.7のたかはしゆう（Vo/Gt）が、自身2度目となる弾き語りライブの開催を発表した。 （関連：35.7のライブに我々はなぜ希望を見るのか？日々を生き抜くことの意味、バンドである理由――衝撃のワンマンを観て） 本公演は『ほつれたままで』と題し、2026年2月11日に代官山 晴れたら空に豆まいてにて開催される。現在、オフィシャル先行（抽選）の申し込みが開始している。 なお35.7は、年末には『MERRY ROCK P