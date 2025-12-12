任期満了に伴い来年3月に投票が行われる美作市長選挙に現職の萩原誠司氏が立候補する考えを明らかにしました。 【写真を見る】来年3月に行われる美作市長選挙に現職の萩原誠司氏が立候補を表明【岡山】 きょう（12日）開かれた美作市議会で立候補の意向を表明したものです。萩原氏は69歳で、岡山市長、衆議院議員を経て、2014年に美作市長に初当選し現在3期目です。子育てや教育政策の充実を図り、企業誘致を進めることで課題と