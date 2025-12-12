ゲームを通じて幅広い世代が交流です。シニア向けのeスポーツ体験講座を赤磐市と環太平洋大学が連携して開催しています。 【写真を見る】シニア向けeスポーツ体験講座大学と赤磐市が連携学生44人も講師として参加【岡山】 環太平洋大学で開かれている「シニアのためのeスポーツ体験講座」です。地域の幅広い世代の人たちが交流できる場を作ろうと、赤磐市と大学が連携して開催。シニア世代の30人に