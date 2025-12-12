【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが、2026年1月13日に日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースする。 ■「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POPスタイルの楽曲 「Sunday Morning」は2026年1月12日からTOKYO MX他で放送スタートするTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマで、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POPスタイルの楽曲。