※12月22日、東証グロース市場に上場予定のスタートライン [東証Ｇ]は12日、公開価格を発表した。 ●スタートライン 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月22日 事業内容：障害者の雇用支援及び就業支援事業 公開価格：480円 仮条件：440円～480円 想定発行価格：440円 上場時発行済み株式数：391万2000株 公募：140万株 売り出し：6万株 オ&#12