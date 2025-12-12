JR西日本は大型連休などのピーク時のみ、品川行きの「のぞみ」の臨時便を増設すると発表しました。増設されるのは、午後8時21分に広島駅を出発する品川駅行きの「のぞみ206号」です。JR西日本によると、首都圏へ移動する利用客からの要望が多いことなどから増設を決定しました。この列車は、2026年3月14日のダイヤ改正によって新設され、お盆やゴールデンウィークなどの ピーク時のみの運行となります。こ