年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まりました。１２月１２日午後５時までの降雪量が道内で２番目に多くなっている留萌市から中継です。私は今、留萌市に来ています。着込んでいても非常に寒いです。時折風が強く吹きますと、細かい雪が巻き上げられまして、顔に当たるとチクチクとして痛いです。断続的に雪も降っていまして、足を踏み入れます