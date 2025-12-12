大阪・守口市の住宅地での火災。火元とみられる家屋の住人と連絡が取れていません。１２日午後２時半ごろ、大阪・守口市大久保町５丁目で「１階から火が見えます」と通行人から１１９番通報がありました。警察などによると、現場は木造２階建て家屋４軒が連なる長屋で、消防車１３台が出動し、消火にあたりましたが、さらに南側の２軒の住宅に延焼。１２日午後６時半時点でも消火活動が続いています。この火事で、いまのと