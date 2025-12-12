１２月１３日（土）の近畿地方は、朝は強い冷え込み。天気は日曜にかけてゆっくり下り坂となりそうです。冬型の気圧配置は解消して、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。強い風もおさまって、広く穏やかに晴れる見込みです。ただ、夕方以降は次第に雲が増えて、夜遅くになると雨の降りだす所があるでしょう。１４日（日）は全般に雨が降る見込みです。朝の最低気温は前日より大幅に低くなり、０〜３℃くらいの所が多いでし