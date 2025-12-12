2025年12月11日、香港メディア・香港01は、陝西省で行われた中国将棋（象棋）の大会で対局中にスマートフォンを使用した棋士が協会から処分を受けたことを報じた。記事は、中国象棋協会が10日、陝西省象棋協会が先立って発表した棋士の不正に関する処分声明を全国的に適用する旨の通知を発表したと紹介。通知によると、陝西省の棋士である白篠磊（バイ・シアオライ）氏が今年10月以降、同省内などで行われたアマチュア大会において