日本高野連は12日、第97回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。九州地区からは公立の長崎西が候補に入った。出場2校は一般選考の30校とともに、来年1月30日の選考委員会で決定する。過去の選抜には1951年に出場。夏の選手権には1917年、51年、名古屋電気（現・愛工大名電）の工藤公康にノーヒットノーランを喫して1回戦敗退した81年に出場しており、計4度聖地に立っている。今秋