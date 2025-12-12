ブレイキンの世界選手権は12日、福岡県久留米市の久留米アリーナで第1日が行われ、男子は前年王者の菱川一心（ダンサー名・ISSIN）や、パリ五輪4位の半井重幸（SHIGEKIX、第一生命保険）らが13日の準々決勝に駒を進めた。女子は同五輪代表の福島あゆみ（AYUMI）や、今年2月の全日本選手権で優勝した半井彩弥（AYANE）らが8強入りした。日本で初開催となった今大会には世界のトップ選手が集結した。