ネット通販大手の「アスクル」は、サイバー攻撃により、およそ74万件の個人情報が流出したと発表しました。アスクルは12日、サイバー攻撃によるシステム障害の原因や影響を調査した結果を公表しました。流出した個人情報およそ74万件には、企業向けの「ASUKUL」や個人向けの「LOHACO」などの客の氏名や電話番号、メールアドレスのほか、社員などに関する情報も含まれていたということです。また、今回のサイバー攻撃は、ハッカー集