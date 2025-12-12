Image: Fender ¤³¤ì¤ÇRATM¤Î²»¤¬½Ð¤»¤ë¤¾¡£À¯¼£Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ø¥ô¥£¤Ê²»¤È¥é¥Ã¥×¤ÇËÂ¤®¡¢1990Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ê Rage Against the Machine¡á°Ê²¼RATM¡Ë¡£¥®¥¿¡¼¥­¥Ã¥º¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¹¤ò¤³¤¹¤Ã¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á²»¤ä¡¢¥®¥¿¡¼¤«¤é¤Ö¤Ã¤³È´¤¤¤¿¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºÆ