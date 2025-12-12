ロッテは12日、同日にユナイテッド・シネマ幕張で千葉ロッテマリーンズドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」の舞台挨拶を行い、中森俊介投手、山本大斗外野手と今作の監督を務めた志真健太郎さんが登壇したことを発表した。集まった総勢約380名のファンを前に、今回のドキュメンタリー映画についてトークショーを実施。▼ 中森俊介「舞台挨拶に登壇して、自分が思っていた以上に多くの