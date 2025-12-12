12/16（火）12:10より開催される「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」プレミアイベントについて、LINE LIVE、TVer、YouTubeでのライブ配信が決定しました！   【ライブ配信概要】 日時：12月16日(火)12時10分～登壇者：赤楚衛二、カン・へウォン配信サイト：LINE LIVE：https://x.gd/XPOP9TVer：https://tver.jp/live/special/le6eut3u2bYouTube：https://youtube.com/live/YWppNJgj