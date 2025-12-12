【バイオハザード レクイエム】 2026年2月27日 発売予定 価格：8,990円~ 2026年2月27日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用サバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」。 発表当初は、FBI分析官である「グレース・アッシュクロフト」を主人公とし、クリーチャーから逃げ