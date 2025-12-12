筆者の知人のアスカさん（仮名）は、糖尿病で入院していた義父が無事に退院したため、義実家へお祝いに出向きました。ところが、テーブルには唐揚げや天ぷら、ケーキにビールまでずらり。思わず言葉を失う義父に対して、義母が口にした衝撃のひと言とは──。 退院祝いに家族が集合