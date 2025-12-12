スマートフォン向けアプリの開発者がAI用のトレーニングデータをGoogleドライブにアップロードしたところ、GoogleアカウントをBANされてしまうという事態に陥りました。Developer Accidentally Found CSAM in AI Data. Google Banned Him For Ithttps://www.404media.co/a-developer-accidentally-found-csam-in-ai-data-google-banned-him-for-it/問題となったデータはNSFW検出ツール向けのデータセットである「NudeNet」です。Nu