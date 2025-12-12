ＢＴＳメンバー全員集合にファンが感涙だ。韓国の人気グローバルグループＢＴＳのＶが１２日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにスタジオ内で鏡越しに撮影したメンバー７人での写真をアップした。またＪ―ＨＯＰＥもＶとの２ショットをシェアした。ネット上では「嬉（うれ）しさと嬉しさと嬉しさで泣く」「尊いなぁ７人」「テテありがとう！すごくいい写真」「わぁ７人揃（そろ）って…もぉ泣いちゃうよ」「みんな