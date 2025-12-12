北陸新幹線の大阪までの延伸計画をめぐり、日本維新の会が与党入りして初めてとなるプロジェクトチームの会議がきょう開かれ、維新はルートを8つの案から再検討すべきだと主張しました。東京の衆議院議員会館では、北陸新幹線の延伸計画などを議論する、与党のプロジェクトチームの会議が、維新が自民党と連立を組んでから初めて開かれました。北陸新幹線は、福井県の敦賀駅から新大阪駅まで延伸する計画です。2