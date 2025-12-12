2027年度以降の存続をめぐり、沿線自治体での議論が続く富山地方鉄道の本線について、きょう、黒部市の自治振興会や宇奈月温泉の関係者が、存続を求める要望を新田知事に行いました。要望書を提出したのは、黒部市の自治振興会や宇奈月温泉の関係者ら8人です。地鉄の鉄道線は、県と沿線の自治体が運行を支援する意向を示したことから、来年度の廃止は見送られる見通しです。一方で、本線は「あいの風とやま鉄道」と並行して走って