マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはレアル・マドリードでプレイするブラジル代表FWロドリゴへ試合後エールを送ったという。英『Daily Mail』が報じている。CLリーグフェーズ第6節で激突したレアルとシティ。そんなこの試合で均衡を破ったのがロドリゴだ。28分ジュード・ベリンガムのパスを受けたロドリゴはドリブルで運ぶと右足を振り抜き、ネットを突き刺した。その後、シティに逆転され、1-2でレアルは敗れ