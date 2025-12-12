鶴岡市によりますと、12日の午後4時45分ごろ、山形県鶴岡市森片でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】公民館近くでクマ目撃鶴岡市森片市が注意呼びかけ（山形） 現場は森片公民館付近で、クマは山の方へ入っていったということです。 クマの体長はおよそ70センチメートルとみられています。 市は注意を呼びかけています。