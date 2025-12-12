毎年恒例となっている一年の世相を表す「今年の漢字」に選ばれたのは「熊」でした。一方、広島の人たちはどんな一文字を選んだのでしょうか。私も街で聞いてきました。京都の清水寺で発表された、一年の世相を表す「今年の漢字」。約19万の応募から選ばれたのは「熊」でした。国でクマの出没や被害が相次いだためです。2位は「米」、3位は「高」でした。広島の街で聞いた「今年の漢字」。サッカー部でキャプテンを務めた男子