庄原市東城町では2026年の干支、午の土鈴作りがピークを迎えています。■土鈴「カラカラカラ」庄原市東城町の福祉作業所では利用者と職員らが素焼きの土で作られた鈴、土鈴作りに励んでいます。石膏に粘土を押し込んで2026年の干支、午の形をした鈴を作ります。そして素焼きした土鈴に絵付けをして仕上げていきます。午年は「飛躍の年」とされ、縁起ものとして親しまれています。■東寿園福祉作業所川角和弘さん「商品を見