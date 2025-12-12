●あす13日(土)朝は強い底冷え。山間部では水道管の凍結に注意を夕方から雨。夜遅くにかけて雨脚は強くなる見通し●あさって14日(日)日本海側ほど時雨模様。気温の上がり方も鈍く、冬の装いで対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう12日(金)は北から張り出す高気圧にしっかりと覆われていましたが、この高気圧の後ろには早くも次の低気圧が控えていて、あす13日(土)から天気は下り坂となります。 あす13日(土)の日中は晴れ