シーズンオフも大忙しです。カープとサンフレッチェの選手たちが、幼稚園児ともちつき大会で交流しました。バットを杵に持ち替えてフルスイングするのはカープの末包選手です。広島市西区の永照幼稚園で行われたもちつき大会には、カープとサンフレッチェから選手5人が参加しました。■掛け声「ワンツーワンツー」約300人の園児たちと代わる代わるコンビを組み、30キロほどのもち米をついてい