ゴールを量産する上田の評価は高まるばかりだ(C)Getty Images今季のエールディビジで得点を量産している上田綺世（フェイエノールト）の活躍が、オランダ国外でも大きな話題となりつつあるようだ。英スポーツメディア『talkSPORT』が現地時間12月11日、公式サイト上で上田の特集記事を掲載した。ここまでの活躍を振り返るとともに、現地専門家による批評を伝える内容となっている。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇