サクラマチクマモト（熊本市中央区）で開催中のイルミネーションイベント「かぐや姫の光る庭」の来場者が2万5000人を達成し、11日に記念セレモニーが行われました。 「かぐや姫の光る庭」は、かぐや姫の世界観を竹灯籠と光の演出で表現しています。記念セレモニーでは、2万5000人目となった来場者に記念品が贈られました。 イルミネーションイベント「かぐや姫の光る庭」は、来年1月12日までで、12