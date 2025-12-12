【北京共同】香港フェニックステレビは12日、日本周辺を9日に飛行した中国とロシアの爆撃機が「琉球を囲む特殊な航路を選択し、日本に明確な警告を発した。歴史的に残された琉球問題を直視し、解決する段階に入ったことを意味する」との中国国防大学元副教授、陳浩洋氏の見解を報じた。中国では沖縄県の日本への帰属を疑問視する報道が相次いでいる。陳氏は高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁によって「琉球問題への関心