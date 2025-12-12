この冬一番の寒気の影響で、警報級の大雪が襲った北日本。各地の状況を取材しました。12日、青森や北海道などで再び大きな揺れが。午前11時44分ごろ、青森・東方沖を震源とする地震があり、北海道、青森などで震度4の揺れを観測しました。この地震で岩手県沿岸を含む北海道から宮城県の太平洋沿岸に一時、津波注意報が発表されました。8日に震度6強の地震が発生した青森では、12日午後5時50分現在も後発地震注意情報が継続中。引き