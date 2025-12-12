来春の第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表され、東北からは名取北（宮城）が選ばれた。今秋は県大会３位で同校初の東北大会出場。１回戦で鶴岡東（山形）に１―３で敗れたが、安打数で上回るなど意地をみせた。佐藤純二監督（５１）は「今まで遠い存在だった甲子園が、もしかしたら…と、なってくる。（選手たちが）具体的に動いてくれ