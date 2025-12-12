◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ２０２５プレーオフ▽Ｂブロック１回戦磐田Ｕ―１８４―３札幌大谷高（１２日、東広島運動公園陸上競技場）ジュビロ磐田Ｕ―１８が札幌大谷高に４―３で逆転勝ちし、３季ぶりのプレミア復帰に王手をかけた。１―１で折り返した後半の７分、１３分と失点。だが誰も諦めていなかった。２点差をつけられ「思い切って仕掛けるようになった」と西野泰正監督。途中出場したボランチの