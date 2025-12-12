第一高校の生徒たちが手掛けた青と白のラインが特徴のコーヒー。名前は「IKKOFFEE」です。このコーヒーには特別な思いが込められていました。■第一高校生徒「第一学校オリジナルコーヒーのIKKOFFEE販売しています」寒空の中、コーヒーを販売する第一高校の生徒たち。人と人とをつなぐコーヒー。生徒たちが販売するのにはある目的が…。■第一高校2年大串倫子さん