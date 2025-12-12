日本高野連は12日、第97回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。北信越地区からは1974年以来52年ぶりの選抜出場が懸かる若狭（福井）が選出された。直近4年中3度、県の推薦校に選出されていた中、地区推薦校に初選出。公立校ながら今秋北信越大会に出場した実績、保育園などでのボール遊び教室実施などが評価された。同校OBの荒木康監督は「大変光栄に思います。前回の甲子園出