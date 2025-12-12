２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が１２日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムに「あいかさんが作ったワンピースベロア素材でかわいい」とつづり、黒のワンピースを着てお団子ヘアにした姿を披露した。この投稿にファンからは「かわいい〜！」「ワンピース似合います」「とってもエレガントで可愛い」「髪アップ似合う」「すごい似合います」などの声が寄せられている。