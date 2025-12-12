来年３月からワンマン運転を開始する横浜線（ＪＲ東日本提供）ＪＲ東日本は１２日、横浜線のワンマン運転を来年３月１４日に開始すると発表した。東神奈川─八王子間の全線に加え、京浜東北・根岸線の東神奈川─大船間に直通する列車も対象。労働力不足を見据えた施策で、今春の南武線に続き主要路線への拡大が進む。全国ＪＲ７社のダイヤ改正に合わせた。ワンマン運転ではドア開閉や車内放送、ホーム監視など、最後部の車掌が