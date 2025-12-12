1年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」が12日発表され、全国各地で被害をもたらした「熊」が初めて選ばれました。午後2時すぎの京都・清水寺。大勢の人が見守る中、発表された恒例の「今年の漢字」。日本漢字能力検定協会が全国から募集し、最も多かった漢字を清水寺の森清範 貫主が力強くしたためました。その一文字は…「森貫主によって揮毫された今年の漢字、第1位は熊でした！」今年は全国各地でクマの被害が相次ぎ市街地