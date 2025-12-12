１２日、展覧会で作品を見学する来場者。（北京＝新華社記者／許芸潁）【新華社北京12月12日】中国新華社の陝西支局などが主催する「シルクロードの文脈・長安新篇」西安美術精品北京展と「西安美術史」の新刊紹介イベントが12日、北京市の国家金融情報ビル内の新華社美術館で開幕した。展覧会は陝西省西安の美術品120点を精選して展示。中国画や彫刻、農民画、ビデオインスタレーションなど多様な芸術形式を網羅し、西安の美