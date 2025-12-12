きょうは平野部では積雪はありませんでしたが、今後はどうでしょうか。夜遅くまでは雪が降りそうです。上空に寒気が残るため、今夜遅くまで降れば雪になりそうです。あす朝までの予想降雪量は、多いところで平野部が1センチ、山間部が2センチです。その後は冬型の気圧配置は次第に緩み、明日は高気圧に覆われて晴れそうです。予想最低気温は1度と冷え込みそうです。一方、気象庁は、きのう北陸地方に「高温に関する早期天候情報」